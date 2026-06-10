Mantendrá Seguridad Vial atención regular para trámites y pagos durante inauguración del Mundial

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Las áreas de cajas, entrega de documentos y permisos vehiculares operarán con normalidad este 11 de junio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que este jueves 11 de junio las áreas de cajas, entrega de documentos y expedición de permisos vehiculares trabajarán en su horario habitual, pese a la suspensión anticipada de actividades administrativas anunciada por el Gobierno Municipal con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La dependencia señaló que los servicios administrativos destinados a la atención ciudadana permanecerán disponibles de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, permitiendo a los usuarios realizar pagos, recoger documentación y efectuar diversos trámites vehiculares sin modificaciones en el horario de atención.

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La medida busca garantizar la continuidad de los servicios más demandados por la ciudadanía, aun cuando parte del personal administrativo del Municipio concluirá actividades a partir del mediodía para seguir la ceremonia inaugural y el partido de la Selección Mexicana.

La corporación invitó a las y los contribuyentes a aprovechar la jornada para realizar sus trámites con normalidad y evitar contratiempos.

Asimismo, recordó que las labores operativas de vigilancia y atención vial continuarán desarrollándose de manera ininterrumpida en toda la ciudad.

Los agentes de Seguridad Vial mantendrán sus actividades las 24 horas del día, los 365 días del año, atendiendo incidentes, accidentes y labores de control vehicular en las distintas vialidades de Ciudad Juárez.

La dependencia reiteró su compromiso de mantener la prestación de servicios esenciales y garantizar la atención a la población durante el desarrollo de los eventos relacionados con el inicio del Mundial 2026.

Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a respetar los reglamentos de tránsito y conducir con responsabilidad, especialmente durante los horarios de mayor movilidad previstos para este jueves con motivo de las actividades deportivas y recreativas programadas en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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