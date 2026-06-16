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Llevarán la Cruzada por Juárez a la colonia Gómez Morín con servicios y atención ciudadana

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Dependencias municipales ofrecerán actividades y asesorías previas a la jornada principal programada para el 27 de junio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará el próximo 27 de junio una nueva edición de la estrategia Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, que en esta ocasión tendrá como sede la colonia Gómez Morín, donde se acercarán servicios, asesorías y programas a los habitantes del sector.

La jornada principal se desarrollará en el cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

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La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que como parte de la preparación de la cruzada, diversas dependencias municipales iniciaron desde el 15 de junio actividades previas de atención comunitaria.

Los servicios se brindan en el Jardín de Niños Elena Garro, ubicado en Hacienda de las Torres Universidad, donde personal municipal atenderá a la población hasta el 26 de junio de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Durante este periodo participan la Coordinación de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y distintas dependencias encargadas de ofrecer orientación y atención especializada.

Entre las actividades programadas se incluyen asesorías sobre conflictos vecinales, información sobre programas educativos, bibliotecas y Presupuesto Participativo, además de servicios relacionados con derechos humanos, ecología, fumigación y salud.

Asimismo, se contempla la presencia de personal de áreas como Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Regulación Comercial y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), que ofrecerá vacunación para mascotas.

También se brindará información sobre impuesto predial, infracciones viales, estacionómetros, alumbrado público y servicios legales y de atención para las mujeres.

La programación concluirá el 26 de junio con la participación de las unidades médicas móviles y la realización de una jornada de destilichadero para el retiro de objetos en desuso.

Mendoza Mendoza destacó que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal y tiene como propósito atender de manera integral las necesidades de las comunidades mediante la presencia directa de las instituciones.

Se prevé beneficiar a habitantes de las colonias Gómez Morín, El Mezquital, Praderas del Sol, Rincones de Salvárcar, Médanos y Hacienda de las Torres, acercando servicios públicos y programas sociales a las familias de la zona.

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