Lleva la J+ pláticas sobre cuidado del agua a escuelas

Desde el comienzo del presente año hasta la fecha, el departamento de Cultura del Agua y Sustentabilidad de la J+ ha ofrecido pláticas sobre la Campaña “Cero Desperdicio” a varias escuelas de la ciudad, con las cuales ha llegado a 4,670 estudiantes y maestros.

Ciudad Juárez, Chih .- Estas pláticas se imparten con el objetivo de fomentar el cuidado y buen uso del agua potable y se realizan en las escuelas donde se llevan a cabo los arranques de las Jornadas de Intervención de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez.

Con estas pláticas, los asistentes reciben un panorama global sobre ¿cuánta agua hay en el planeta? o ¿cuánta agua hay en nuestro cuerpo? y se explica la huella hídrica, el ciclo natural y urbano del agua, de ¿dónde se extrae agua para la infraestructura de la J+? y soluciones que se pueden poner en acción para ahorrar agua en casa.

Entre estas recomendaciones para ahorrar agua en las viviendas, figuran revisar el sapito del baño para evitar fugas, bañarse en 5 minutos, utilizar solo un vaso de agua para lavarse los dientes, enjabonarse las manos con la llave cerrada, no usar el escusado como papelera, no lavar el vehículo con manguera, así como no barrer ni limpiar la banqueta de la casa con la manguera.

Parte del fomento de una cultura del agua es reportar las fugas a a la Línea del Agua 073, no tirar basura a la calle y respetar los horarios de riego en temporada de calor e invierno.

