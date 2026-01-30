Lleva JMAS descuentos y convenios del programa “Cerca de ti” a Soriana Aztecas

Publicidad - LB2 -

Usuarios pueden regularizar adeudos con amplios descuentos y atención extendida viernes y sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez puso en marcha una jornada del programa “Cerca de ti” en Soriana Aztecas, con el objetivo de acercar descuentos y convenios de pago a las familias para la regularización de adeudos en el servicio de agua potable.

Desde las 10:00 de la mañana, personal del organismo atendió a decenas de usuarios que aprovecharon la posibilidad de realizar trámites sin trasladarse a las oficinas centrales, como parte de una estrategia para facilitar el cumplimiento de obligaciones y ampliar la cobertura de atención.

Uno de los casos atendidos fue el de José Montoya, residente del kilómetro 20, quien logró resolver un adeudo de 139 mil pesos, generado tras prestar su vivienda, mediante un descuento superior al 90 por ciento, lo que redujo su pago a una cantidad considerablemente menor.

“El porcentaje de descuento fue muy grande, de 139 mil me quedó en 8 mil; es más accesible para las personas, porque no todos tenemos la oportunidad de ir a las oficinas y aquí es más fácil”, expresó el beneficiario.

La JMAS informó que la atención continuará este viernes hasta las 6:30 de la tarde, y se reanudará el sábado en un horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en el estacionamiento de Soriana Super Aztecas, ubicado sobre el boulevard Zaragoza.

De acuerdo con la dependencia, la ampliación de horarios responde a la instrucción de su dirección ejecutiva y a la necesidad de apoyar a personas que, por motivos laborales, no pueden acudir entre semana a los Centros de Atención.

La Junta Municipal destacó que estas jornadas buscan ofrecer alternativas accesibles para que más usuarios dejen su cuenta en ceros, mediante esquemas flexibles de pago y descuentos especiales, como parte de una política de atención cercana a la comunidad.

Finalmente, la JMAS invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad, al señalar que el programa “Cerca de ti” continuará acercando servicios y beneficios a distintos puntos de la ciudad en favor de las y los juarenses.

