Lanza Estado apoyo para porcicultores con alimento subsidiado

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Programa “Cuenta Conmigo en el Campo” ofrece hasta una tonelada o 6 mil pesos por productor

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) anunció un nuevo esquema de apoyo dirigido a porcicultores del estado, mediante el cual se facilitará la adquisición de concentrado alimenticio para ganado porcino, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”.

Por primera vez, este programa incorpora un componente específico para el sector porcino, con el objetivo de mejorar la alimentación del ganado y elevar la productividad en las unidades de producción.

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El apoyo contempla la entrega de hasta una tonelada de concentrado con un mínimo de 14 por ciento de proteína cruda, o bien, un subsidio económico de hasta 6 mil pesos por productor.

Las autoridades indicaron que esta estrategia busca fortalecer al sector ganadero mediante mejores condiciones de nutrición animal, lo que impacta directamente en la calidad de los productos y la rentabilidad de los productores.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos y detalles de la convocatoria en el portal oficial de la dependencia, así como presentar sus solicitudes en las oficinas centrales de la SDR en Chihuahua capital o en presidencias municipales habilitadas.

El periodo de recepción de solicitudes estará abierto hasta el 31 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La dependencia estatal reiteró que este tipo de apoyos forman parte de las acciones para impulsar el desarrollo del sector agropecuario y respaldar a los productores locales en un contexto de retos económicos y productivos.

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