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Imparte SDHyBC taller de salud mental a personal de la Casa de los Abuelos

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Capacitan a líderes y talleristas para fortalecer la atención emocional y psicológica de personas adultas mayores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común impartió el taller “Psicoterapia y Salud Mental” a líderes de Asambleas del Adulto Mayor y talleristas de la Casa de los Abuelos, con el propósito de fortalecer herramientas de acompañamiento y atención dirigidas a personas adultas mayores.

La actividad fue organizada a través del departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, donde se abordaron temas relacionados con la identificación oportuna de signos y síntomas asociados a posibles enfermedades mentales en este sector de la población.

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Durante el taller se destacó la importancia de detectar padecimientos como la demencia, así como canalizar a las personas adultas mayores hacia atención profesional especializada para recibir un tratamiento adecuado.

Entre los temas analizados estuvieron la ansiedad, la depresión y los cambios conductuales y emocionales, además de la manera en que algunos síntomas suelen normalizarse o pasar desapercibidos en la vida cotidiana.

“La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”.

La terapeuta del departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, Daisy Morales, señaló que uno de los principales mensajes de la jornada fue promover la búsqueda de ayuda profesional como una acción de cuidado personal y prevención.

Las autoridades estatales indicaron que este tipo de capacitaciones buscan fortalecer la atención integral de las personas adultas mayores y generar mayor sensibilización sobre la salud mental en los espacios comunitarios.

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