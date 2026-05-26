Invita Gobierno estatal a Feria “Cuenta Conmigo” en Infonavit Casas Grandes

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La jornada ofrecerá servicios médicos, trámites gratuitos y acciones de mejoramiento urbano este sábado en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a la comunidad juarense a participar en la cuarta edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, que se realizará el próximo sábado 30 de mayo en las instalaciones del CBTIS 114, ubicado en la colonia Infonavit Casas Grandes.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas y contará con diversos servicios médicos y administrativos dirigidos a la población. Entre las atenciones de salud disponibles se incluyen afiliación a MediChihuahua, vacunación de temporada, consultas médicas con entrega gratuita de medicamentos, atención en salud mental, nutrición y planificación familiar.

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El representante de la oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, explicó que también se realizarán detecciones de enfermedades cardiometabólicas y otras acciones preventivas para acercar servicios integrales a distintos sectores de la ciudad.

Además de los servicios médicos, dependencias estatales ofrecerán trámites como renovación de licencias, expedición y condonación de actas de nacimiento, así como cartas de no antecedentes penales. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento participará con convenios y descuentos para usuarios.

Por su parte, el director médico del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias, informó que en la edición realizada en abril se otorgaron 7 mil 536 atenciones, por lo que esperan mantener una amplia participación ciudadana durante esta nueva jornada.

Como parte de las actividades complementarias, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas realizará labores de bacheo, reparación de cordones y banquetas, así como rehabilitación de parques y escuelas del sector.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural apoyará con la plantación de 300 árboles de especies adaptadas al clima desértico, con el objetivo de contribuir al mejoramiento del entorno urbano y promover el cuidado ambiental en la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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