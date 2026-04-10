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Invitan a semifinales y final del torneo nacional juvenil de beisbol en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Parque Central albergará la fase final del certamen con entrada gratuita para toda la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Parque Central, invitó a la comunidad a asistir a las semifinales y gran final del Torneo Nacional de Beisbol Juvenil “Sebastián Pinales Ávila”, en la categoría Pony-13, que se desarrolla en esta frontera.

Luego de seis jornadas de competencia, este viernes se llevarán a cabo las semifinales en el Complejo de Beisbol del Parque Central Oriente, específicamente en el campo Arturo Cruz Rojano.

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La programación contempla el enfrentamiento entre Liga Tijuana Municipal y Liga Mandarina a las 14:00 horas, mientras que a las 18:30 horas competirán Liga Villahermosa de Ciudad Juárez contra Liga Kino, en duelos que definirán a los finalistas del certamen.

Las autoridades estatales destacaron que este tipo de eventos fortalecen el desarrollo deportivo en categorías juveniles, además de fomentar la convivencia familiar y el impulso a nuevos talentos en el beisbol.

La gran final se disputará el sábado 11 de abril, con lo que concluirá una semana de actividades enfocadas en el deporte juvenil a nivel nacional.

El acceso será gratuito y abierto a todo público, en un esfuerzo por consolidar al Parque Central como un espacio de referencia en actividades recreativas, culturales y deportivas en Ciudad Juárez.

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