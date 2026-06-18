Entregan financiamientos a microempresas de Ascensión y Casas Grandes para fortalecer su desarrollo

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Los apoyos buscan impulsar proyectos productivos, fomentar el empleo y dinamizar la economía en la región noroeste del estado.

Ascensión, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con los ayuntamientos de Ascensión y Casas Grandes, entregó financiamientos a microempresas de ambos municipios como parte de una estrategia para fortalecer la actividad productiva y promover el crecimiento económico regional.

La inversión conjunta ascendió a 193 mil pesos y forma parte de los apoyos otorgados mediante el Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES), programa orientado a respaldar a emprendedores y pequeños negocios.

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De acuerdo con la dependencia estatal, los recursos permitirán a las y los beneficiarios adquirir materia prima, herramientas, maquinaria, equipamiento, insumos y otros activos necesarios para iniciar, ampliar o consolidar sus proyectos productivos.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, destacó que este tipo de acciones buscan facilitar el emprendimiento y fortalecer la economía de las familias chihuahuenses, al generar condiciones que favorezcan la creación de empleo y el desarrollo de nuevos negocios.

“Estos apoyos contribuyen a fortalecer proyectos productivos y a generar oportunidades de crecimiento para las familias de la región”.

El funcionario señaló que el programa opera bajo un esquema de colaboración institucional que permite ampliar el alcance de los apoyos y fortalecer el tejido económico en distintas regiones del estado.

Asimismo, destacó la participación del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), organismo que colabora en el impulso y consolidación de emprendimientos mediante diversos esquemas de financiamiento.

Autoridades municipales de Ascensión y Casas Grandes reconocieron la importancia de contar con mecanismos de crédito accesibles para los pequeños negocios, al considerar que representan una herramienta para incentivar la actividad económica local y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Los apoyos entregados forman parte de las estrategias estatales dirigidas a fortalecer a las microempresas, consideradas uno de los principales motores de empleo y actividad económica en las comunidades del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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