Invitan a recorrido escénico “Anónimas” para visibilizar historias de mujeres en Juárez

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La actividad cultural se realizará el 27 de marzo en el Centro Histórico con expresiones artísticas y reflexión social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar en el recorrido escénico “Anónimas, mujeres extraordinarias”, una actividad sociocultural que busca visibilizar el papel de las mujeres en la historia mediante expresiones artísticas en el Centro Histórico.

El evento, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), tiene como objetivo generar conciencia sobre las vivencias, luchas y aportaciones femeninas en distintos ámbitos, como la revolución, el arte, el teatro y el trabajo doméstico.

“Este ejercicio pretende sensibilizar a la comunidad sobre las vivencias y aportaciones de las mujeres, que históricamente han sido relegadas”, explicó la coordinadora del área de Prevención del IMM, Jocelín Quiñónez.

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La actividad, que suma cinco ediciones desde 2024, propone una narrativa alternativa en la que se reconoce la participación activa de las mujeres en procesos históricos y sociales, más allá de los roles tradicionales que les han sido asignados.

El recorrido iniciará el viernes 27 de marzo a las 18:00 horas en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres y concluirá en el Centro Municipal de las Artes, con una duración aproximada de 90 minutos.

Durante el trayecto, las y los asistentes podrán presenciar monólogos, danza, música y otras expresiones artísticas en distintos puntos del Centro Histórico, con la participación de mujeres artistas y propuestas escénicas que se renuevan en cada edición.

Asimismo, se abordarán temas como la invisibilización del trabajo femenino en el arte y la falta de reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, considerado un pilar en la vida cotidiana y la economía.

Las autoridades invitaron a la comunidad en general, incluyendo niñas, niños y adolescentes, a sumarse a esta actividad, recomendando acudir con ropa cómoda y protección solar para disfrutar del recorrido.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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