Invitan a gran charreada para celebrar a niñas y niños en Ciudad Juárez

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Evento se realizará el 25 de abril con acceso gratuito para menores de 12 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), en coordinación con la Asociación de Charros Unidos de Juárez A.C., anunció la realización de una charreada con motivo de la celebración del Día de la Niñez.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril a partir de las 15:00 horas en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, donde los menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita.

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La jornada contará con la participación de escaramuzas como Caporalistas, Rarámuris, Misión de San José, Bárbaras del Norte y Las Villistas de Anabel Moreno, además de equipos de charros como Los Compadres, Casa Norawa y Rancho Santa Julia.

El evento busca ofrecer un espacio de convivencia familiar, con actividades tradicionales que promueven la cultura mexicana y el deporte charro en la comunidad.

Los organizadores informaron que el acceso general tendrá un costo de recuperación de 50 pesos para adultos.

Asimismo, se contará con presentaciones de música de banda y norteño, así como venta de comida mexicana, en un ambiente dirigido a toda la familia.

La actividad forma parte de las acciones para fomentar la recreación y el deporte, al tiempo que se impulsa la preservación de tradiciones en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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