Invitan a aprovechar programa “Puntos Limpios a tu Colonia” en Ciudad Juárez

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Contenedores estarán disponibles hasta el 13 de abril en distintos sectores para disposición gratuita de tiliches.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, exhortó a la ciudadanía a aprovechar el programa “Puntos Limpios a tu Colonia”, que permanecerá activo hasta el lunes 13 de abril en diferentes zonas de la ciudad.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que esta estrategia busca facilitar la disposición adecuada de residuos de gran volumen, mediante la instalación temporal de contenedores en puntos estratégicos.

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Los espacios habilitados se encuentran en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en las calles Sierra de Grazalema y Sierra Yamasa; en la colonia Infonavit Casas Grandes, en Delicias y Parral; así como en la colonia Eco 2000, sobre la calle Oso Polar.

También se cuenta con contenedores en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, específicamente en las calles Senderos de Talamantes y Leonardo Solís Barraza, donde las y los vecinos pueden depositar desechos de gran tamaño.

El programa permite deshacerse de tiliches de manera práctica y gratuita.

Entre los residuos aceptados se encuentran colchones, muebles en desuso y llantas en pequeñas cantidades, con el objetivo de evitar su abandono en la vía pública y contribuir a la limpieza urbana.

Las autoridades recordaron que está prohibido depositar tierra, escombro o residuos peligrosos, así como el uso de estos contenedores por parte de negocios, como desponchadoras.

Este programa forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para prevenir la acumulación de basura y fomentar una cultura de manejo responsable de residuos en la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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