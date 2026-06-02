Invita Tesorería Municipal a aprovechar descuentos mediante unidad móvil en Riberas del Bravo

Publicidad - LB2 -

Los contribuyentes podrán acceder a beneficios en predial e infracciones durante una jornada especial este fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal llevará nuevamente sus servicios a distintos sectores de la ciudad mediante la Unidad Móvil de Tesorería, que este sábado 6 de junio atenderá a la ciudadanía en el Centro Comunitario Riberas del Bravo.

El coordinador general de Comunicación Social del Municipio, Carlos Israel Nájera Payán, informó que la jornada se desarrollará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las instalaciones ubicadas en el cruce de las calles Rivera de Delicias y Rivera de Tepeyac, en la etapa 8 de ese sector habitacional.

- Publicidad - HP1

Durante la atención, las y los contribuyentes podrán acceder a descuentos en recargos por adeudos del impuesto predial, facilidades de pago diferido y reducciones en multas de vialidad, como parte de los incentivos que ofrece el programa.

El funcionario explicó que la estrategia busca acercar los servicios municipales a las colonias y facilitar la realización de trámites sin necesidad de acudir a las oficinas centrales de la dependencia.

Nájera Payán destacó que la respuesta ciudadana ha sido favorable en las diferentes jornadas realizadas durante el año, particularmente en las actividades desarrolladas dentro del programa Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz.

De acuerdo con los datos presentados, en las cinco Cruzadas donde ha participado la Unidad Móvil durante 2026 se ha logrado una recaudación superior a los 6 millones de pesos. La jornada con mayor participación se registró el pasado 14 de marzo en la colonia Revolución Mexicana, donde fueron atendidos 498 contribuyentes.

Además de estos eventos, la Tesorería Móvil ha brindado atención en empresas maquiladoras, instituciones educativas, centros comunitarios y espacios públicos de diversos sectores de la ciudad.

Mediante este esquema itinerante se han recaudado más de 4.5 millones de pesos en distintos puntos de atención, con una participación destacada en centros comunitarios como Frida Kahlo, Safari y Salvárcar.

“Este programa busca facilitar el acceso a los servicios municipales al acercarlos a distintos sectores de la ciudad”.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las próximas ubicaciones de la unidad móvil y aprovechar los descuentos disponibles para regularizar su situación fiscal mediante un servicio cercano, ágil y accesible.

La Tesorería Municipal recordó que estas jornadas se realizan principalmente durante los fines de semana con el propósito de facilitar la atención a personas trabajadoras que tienen dificultades para acudir a oficinas en días hábiles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.