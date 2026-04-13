Invita JMAS a jornada de servicios “Cerca de Ti” en Senderos de San Isidro

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Ofrecerán descuentos, trámites gratuitos y actividades comunitarias este 24 de abril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció la realización de la jornada “Cerca de Ti”, que se llevará a cabo el próximo 24 de abril en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, con el objetivo de acercar servicios y apoyos a la comunidad.

El evento se desarrollará en la Unidad Deportiva Siglo XXI, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde los usuarios podrán acceder a distintos beneficios, principalmente en materia de regularización de adeudos.

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Entre los apoyos destaca la posibilidad de obtener descuentos del 20 al 90 por ciento en rezagos, así como la opción de establecer convenios de pago para usuarios con adeudos en el servicio de agua.

“Estaremos ofreciendo descuentos que van desde un 20 hasta un 90 por ciento en rezago”

Durante la jornada también participarán diversas dependencias estatales que brindarán trámites gratuitos, como la expedición de actas de nacimiento por parte del Registro Civil y cartas de no antecedentes penales a cargo de la Fiscalía.

Asimismo, se ofrecerán servicios adicionales como alta del INAPAM (antes INSEN), cortes de cabello sin costo y actividades recreativas para toda la familia, incluyendo dinámicas del área de Cultura del Agua.

La JMAS destacó que este tipo de iniciativas buscan facilitar el acceso a servicios, promover la regularización de cuentas y fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Las autoridades invitaron a la población a participar en esta jornada, orientada a brindar apoyo directo y mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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