Señala Pérez Cuéllar posible boicot en programa de Vivienda Bienestar

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Alcalde atribuye retrasos a falta de inversión en infraestructura hidráulica por parte de JMAS

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar advirtió sobre un posible boicot al programa Vivienda Bienestar, al señalar retrasos en su desarrollo relacionados con la falta de avance en infraestructura básica.

El edil explicó que uno de los principales obstáculos ha sido la ausencia de inversión para la introducción de agua potable y drenaje, trabajos que, indicó, corresponden a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

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“Es triste y lamentable cualquier obstáculo que impida el desarrollo del programa”

Pérez Cuéllar detalló que el proyecto enfrenta un rezago derivado de la falta de aproximadamente 50 millones de pesos necesarios para garantizar los servicios básicos en las zonas donde se prevé la construcción de viviendas.

El alcalde subrayó que estos retrasos impactan directamente a familias juarenses que esperan acceder a una vivienda, al considerar que el avance del programa es clave para mejorar sus condiciones de vida.

En relación con versiones que apuntan a una posible falta de recursos por parte del Infonavit, el edil indicó que no considera que ese sea el factor principal, aunque aseguró que se realizará una revisión para esclarecer la situación.

Asimismo, recordó que el Municipio cumplió con la adquisición de terrenos desde junio del año pasado, sin que hasta el momento se observe un avance significativo en la construcción de las viviendas.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará con las gestiones necesarias para destrabar el proyecto y garantizar que el programa avance en beneficio de la población.

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