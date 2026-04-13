Mantienen gemelos Bonilla invicto en el boxeo profesional

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Ari y Andrey suman triunfos en cartelera internacional en Florida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los boxeadores juarenses Ari y Andrey Bonilla mantuvieron su calidad de invictos en el boxeo profesional, tras sus recientes combates en la cartelera “Serie Puños de Furia”, celebrada en Florida, Estados Unidos.

Andrey Bonilla, de 20 años, logró su sexta victoria sin derrota, al imponerse por nocaut en seis asaltos al nicaragüense Carlos Buitrago, en una pelea donde dominó con técnica y presión constante.

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El pugilista juarense castigó a su rival tanto a la corta como a la larga distancia, lo que derivó en la intervención del réferi para detener el combate y evitar mayor daño.

Andrey suma seis triunfos, cinco de ellos por nocaut, y continúa como campeón regional.

Por su parte, Ari Bonilla también conservó su invicto tras enfrentar al experimentado Daniel “Verdugo” Matellón, quien contaba con trayectoria internacional y más de una decena de combates profesionales.

El juarense logró debilitar a su oponente con golpes al cuerpo a lo largo de la pelea, hasta enviarlo a la lona en el séptimo asalto.

El combate concluyó cuando Matellón fue descalificado por golpear de forma ilegal, tras reiteradas advertencias del réferi, lo que otorgó la victoria al boxeador fronterizo.

Ambos pugilistas regresaron al ring luego de casi seis meses de inactividad, consolidando su proyección dentro del boxeo profesional y manteniendo sus títulos regionales en organismos como la AMB, el CMB y la FECARBOX.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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