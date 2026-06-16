Invita Municipio a familias juarenses a participar en “Juegos en la Biblioteca”

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El programa ofrecerá actividades recreativas, educativas y culturales gratuitas en distintos espacios bibliotecarios de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación del Gobierno Municipal invitó a niñas, niños y familias juarenses a participar en una nueva jornada del programa “Juegos en la Biblioteca”, que se realizará el próximo 20 de junio a las 4:00 de la tarde en la Biblioteca Arturo Tolentino.

El titular de la dependencia, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que esta iniciativa forma parte de una estrategia permanente para fortalecer la convivencia familiar, fomentar la lectura y promover el uso de las bibliotecas como espacios comunitarios.

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Durante la jornada, los asistentes podrán participar en diversas actividades diseñadas para todas las edades, entre ellas juegos didácticos gigantes, dinámicas de integración, ejercicios de aprendizaje y presentaciones de teatro con títeres.

El funcionario destacó que el programa busca impulsar la creatividad, la participación y la sana convivencia, además de acercar a la población a los servicios y actividades que ofrecen las bibliotecas municipales.

“Este programa ha tenido una excelente respuesta por parte de la comunidad, ya que permite que las bibliotecas se conviertan en espacios de encuentro donde las familias pueden aprender y divertirse juntas”.

Como antecedente, la primera edición realizada en la Biblioteca Bonanza reunió a decenas de participantes que disfrutaron de actividades como la Lotería Mexicana, juegos de mesa y espectáculos artísticos en un ambiente de convivencia y aprendizaje.

La Dirección de Educación informó que las jornadas continuarán durante las próximas semanas en otros espacios de la ciudad. Después de la actividad en la Biblioteca Arturo Tolentino, el programa llegará el 27 de junio a la Biblioteca Manuel Talamás Camandari y el 4 de julio a la Biblioteca Madero, en ambos casos a partir de las 4:00 de la tarde.

Las y los asistentes podrán disfrutar de juegos didácticos gigantes, dinámicas de integración, actividades de aprendizaje y teatro con títeres.

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para participar en estas actividades gratuitas, cuyo objetivo es fortalecer los lazos familiares y promover la lectura, la cultura y el desarrollo comunitario.

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