Define Municipio 75 proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026

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Inversión supera los 560 millones de pesos e incluye obras en escuelas, parques y vialidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal dio a conocer los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026, con una inversión total superior a los 560 millones de pesos para su ejecución en distintos sectores de la ciudad.

Durante su conferencia semanal, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó la alta participación ciudadana registrada en el proceso, lo que permitió ampliar el número de proyectos seleccionados.

“No quisimos dejar fuera tantos buenos proyectos”

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De acuerdo con la Dirección de Participación Ciudadana, el programa contempla una inversión de 411 millones de pesos, equivalente al 5 por ciento del ingreso de libre disposición del municipio, además de 150 millones adicionales destinados a infraestructura educativa.

En total, se seleccionaron 75 proyectos principales, de los cuales 57 corresponden a parques y vialidades, y 18 a planteles educativos, sumándose además 119 escuelas beneficiadas mediante el fondo complementario.

Con ello, el número total de intervenciones asciende a 194 proyectos, enfocados en mejorar espacios públicos, movilidad urbana y condiciones educativas en la ciudad.

Las autoridades informaron que en las próximas semanas se notificará a las dependencias responsables para iniciar con la planeación de las obras, las cuales podrían comenzar en un plazo no mayor a dos meses.

El alcalde indicó que los proyectos que no resultaron seleccionados podrán participar nuevamente en la convocatoria 2027, con la posibilidad de ajustar sus propuestas para futuras ediciones del programa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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