Cuestiona alcalde exclusión de SSPM en acceso a Plataforma Centinela

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Pérez Cuéllar advierte posibles interpretaciones por falta de acceso a cámaras de vigilancia estatal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar cuestionó la falta de acceso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a la Plataforma Centinela, operada por el Gobierno del Estado, al considerar que esta situación limita la coordinación en materia de seguridad.

El edil señaló que ha insistido en la necesidad de que la corporación municipal pueda acceder a las cámaras del sistema, con el argumento de que una mayor vigilancia compartida fortalecería las labores de prevención del delito.

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“Entre más ojos haya es mejor para todos”

Pérez Cuéllar explicó que, más allá de contar con un espacio físico dentro de la Torre Centinela, lo que se busca es el acceso directo a la red de videovigilancia, similar al esquema en el que la Policía Estatal puede consultar información del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI).

El alcalde advirtió que la negativa a compartir esta información no es un tema menor, ya que podría generar dudas sobre la transparencia en el manejo de los sistemas de seguridad.

“Su negativa se presta a malas interpretaciones… ¿qué esconden?”

Asimismo, expresó preocupación por versiones que apuntan a que el sistema podría priorizar la colaboración con corporaciones extranjeras, mientras que a nivel local no se ha concretado el acceso para autoridades municipales.

El Gobierno Municipal reiteró su disposición para colaborar en materia de seguridad y sostuvo que la coordinación entre niveles de gobierno es clave para mejorar la vigilancia y la respuesta ante hechos delictivos en la ciudad.

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