Admite Maru Campos reunión para distender tensiones entre aspirantes del PAN

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Gobernadora reconoce ambiente político tenso y llama a mantener respeto en competencia interna.

Ciudad de México (ADN/Maru Campos) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete con el objetivo de disminuir tensiones internas derivadas de la competencia política rumbo a la alcaldía de Chihuahua.

Durante declaraciones públicas, la mandataria explicó que el encuentro se dio tras una semana marcada por posicionamientos entre el fiscal general, César Jáuregui, y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quienes han mostrado interés en la candidatura.

“Fuimos a tomar un tequilita para relajarnos porque la semana estuvo un poco tensa”

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Campos Galván reconoció que el ambiente político se ha intensificado en días recientes, por lo que consideró necesario hacer un llamado a la cordialidad y al respeto dentro del grupo.

En la reunión también participó el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, en un contexto donde se busca mantener la unidad interna del partido ante el proceso político en desarrollo.

La gobernadora enfatizó que la competencia debe mantenerse dentro de cauces institucionales, al señalar que es válido aspirar, pero sin generar confrontaciones que afecten la estabilidad política.

“Hay que rebasar por la derecha, pero no tan cerquitas”

El encuentro ocurre luego de señalamientos públicos entre los aspirantes, lo que ha evidenciado una disputa anticipada dentro del Partido Acción Nacional por la presidencia municipal de Chihuahua.

Hasta el momento, no se han dado a conocer acuerdos formales derivados de la reunión, aunque el mensaje central fue la necesidad de preservar la unidad y el respeto en el proceso interno.

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