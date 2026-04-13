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Descarta alcalde cobro de piso en negocios de Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
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Autoridades aseguran que casos detectados han sido atendidos y no representan tendencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar descartó que exista un problema generalizado de extorsión o cobro de piso en negocios locales, al señalar que los casos detectados han sido atendidos por las corporaciones de seguridad.

El edil reconoció que se han presentado algunos incidentes, pero precisó que no constituyen una tendencia que represente un riesgo para el sector comercial en la ciudad.

“Sí ha habido varios casos en la ciudad donde personas intentan hacer esto y todos han sido detenidos”

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Destacó que la coordinación entre dependencias, como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ha permitido actuar de manera oportuna contra quienes intentan cometer este tipo de delitos.

Asimismo, subrayó la importancia de la denuncia ciudadana para combatir estas conductas, al considerar que la participación de la población es clave para la intervención de las autoridades.

El alcalde hizo un llamado a comerciantes y ciudadanía en general a reportar cualquier situación sospechosa, incluso de manera directa con él, con el fin de agilizar la respuesta institucional.

Las autoridades municipales reiteraron que mantienen vigilancia y seguimiento para prevenir y atender cualquier intento de extorsión en la ciudad.

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