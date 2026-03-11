Invita Gobierno de Chihuahua a jóvenes juarenses a participar en “Líderes del Cambio”

El evento gratuito busca reconocer iniciativas juveniles y promover proyectos con impacto social en Ciudad Juárez
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a las y los jóvenes de Ciudad Juárez a participar en la segunda edición de “Líderes del Cambio”, un encuentro que busca visibilizar el papel de las juventudes en la vida académica, social, empresarial y comunitaria de la frontera.
El evento se realizará este sábado 14 de marzo a las 12:00 horas en el Gimnasio del Tecnológico de Monterrey, campus Juárez, con entrada gratuita para el público interesado.
Carlos Ortiz, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, señaló que la iniciativa pretende reconocer la participación activa de jóvenes que contribuyen a transformar su entorno, además de impulsar la colaboración entre distintos sectores para generar mayores oportunidades.
“Esta iniciativa busca visibilizar la influencia de las juventudes en la vida diaria y reconocer su participación en ámbitos como el académico, social, empresarial y comunitario”.
El funcionario destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organizaciones sociales permite abrir espacios que fomentan proyectos juveniles enfocados en mejorar las condiciones y perspectivas de las nuevas generaciones en la ciudad.
Durante la jornada se realizará la segunda entrega de reconocimientos a jóvenes que han generado impacto en la comunidad fronteriza, entre ellos Luis Enrique, Carlos Acosta, Johana Vizcarra, Pablo Medina y Gabriel Moreno, quienes compartirán sus experiencias y el trabajo social que desarrollan en distintos ámbitos.
Asimismo, se premiará un proyecto juvenil impulsado por Adaly Quiñones y por la empresa FoxConn, planta Óscar Flores, enfocado en la industria y su relación con el desarrollo de las juventudes.
El programa contempla además dos conferencias magistrales dirigidas a estudiantes y jóvenes emprendedores, impartidas por Daniel Carreón, influencer juarense y especialista en innovación pedagógica, y César Durán, fundador de Jefes Football y director ejecutivo de Exhibit.
De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca generar un espacio de intercambio de ideas, experiencias y proyectos que contribuyan al desarrollo social y comunitario en Ciudad Juárez.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.