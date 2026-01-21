Invita Estado a OSC a integrarse al programa “Maximizando Impactos 2025-2027”

Publicidad - LB2 -

El segundo foro se realizará el 20 de marzo en el Centro de Convenciones Cibeles para fortalecer la colaboración social en favor de grupos vulnerables.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a sumarse al programa “Maximizando Impactos 2025-2027”, mediante la realización de su segundo foro, programado para el 20 de marzo en el Centro de Convenciones Cibeles, en Ciudad Juárez.

La convocatoria es impulsada a través de la Junta de Asistencia Social Privada (JASP), en colaboración con la Fundación GazPro, como parte de una estrategia para fortalecer el trabajo social organizado y ampliar el alcance de las acciones dirigidas a sectores en situación de vulnerabilidad.

La directora de la JASP, Amparo González, explicó que el foro tiene como objetivo articular esfuerzos entre el sector gubernamental, empresarial y las OSC, así como con agentes fortalecedores, a fin de maximizar el impacto de los programas sociales en la entidad.

“El objetivo es generar un espacio de articulación entre los distintos sectores para potenciar las acciones dirigidas a la atención de las necesidades sociales de los grupos más vulnerables”.

Destacó que este ejercicio también permite construir y mantener actualizado un banco estatal de asociaciones, en el que se concentre información clave sobre cada organización, como su población objetivo, trayectoria, área de intervención e impacto social.

Por su parte, la directora de la Fundación GazPro, Verónica Jiménez, subrayó que la participación en este tipo de encuentros busca fortalecer las capacidades operativas y estratégicas de las OSC, con el fin de que puedan ampliar su alcance y consolidar su labor comunitaria.

“Respaldar a las organizaciones civiles es clave para ampliar su impacto social y contribuir a la construcción de una mejor comunidad en Ciudad Juárez”.

El programa “Maximizando Impactos 2025-2027” forma parte de una agenda estatal orientada a profesionalizar, vincular y fortalecer a las organizaciones sociales, reconociendo su papel en la atención de problemáticas sociales complejas y en la construcción de redes de apoyo comunitario.

