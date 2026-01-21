Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 21, 2026 | 15:39
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Invita Estado a OSC a integrarse al programa “Maximizando Impactos 2025-2027”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El segundo foro se realizará el 20 de marzo en el Centro de Convenciones Cibeles para fortalecer la colaboración social en favor de grupos vulnerables.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a sumarse al programa “Maximizando Impactos 2025-2027”, mediante la realización de su segundo foro, programado para el 20 de marzo en el Centro de Convenciones Cibeles, en Ciudad Juárez.

    La convocatoria es impulsada a través de la Junta de Asistencia Social Privada (JASP), en colaboración con la Fundación GazPro, como parte de una estrategia para fortalecer el trabajo social organizado y ampliar el alcance de las acciones dirigidas a sectores en situación de vulnerabilidad.

    - Publicidad - HP1

    La directora de la JASP, Amparo González, explicó que el foro tiene como objetivo articular esfuerzos entre el sector gubernamental, empresarial y las OSC, así como con agentes fortalecedores, a fin de maximizar el impacto de los programas sociales en la entidad.

    “El objetivo es generar un espacio de articulación entre los distintos sectores para potenciar las acciones dirigidas a la atención de las necesidades sociales de los grupos más vulnerables”.

    Destacó que este ejercicio también permite construir y mantener actualizado un banco estatal de asociaciones, en el que se concentre información clave sobre cada organización, como su población objetivo, trayectoria, área de intervención e impacto social.

    Por su parte, la directora de la Fundación GazPro, Verónica Jiménez, subrayó que la participación en este tipo de encuentros busca fortalecer las capacidades operativas y estratégicas de las OSC, con el fin de que puedan ampliar su alcance y consolidar su labor comunitaria.

    “Respaldar a las organizaciones civiles es clave para ampliar su impacto social y contribuir a la construcción de una mejor comunidad en Ciudad Juárez”.

    El programa “Maximizando Impactos 2025-2027” forma parte de una agenda estatal orientada a profesionalizar, vincular y fortalecer a las organizaciones sociales, reconociendo su papel en la atención de problemáticas sociales complejas y en la construcción de redes de apoyo comunitario.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Grupos Evangélicos en Busca del Poder Político

    • Recorren la República Para Completar Cuota del INE • El PES Limpió de Corruptos su Agrupación, Pero… • Y el Descaro se Vistió de Sotana y de Casulla • Cuando los Católicos Desobedecieron las Reglas •
    Juárez / El Paso

    Modificación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano dará certeza Jurídica a 337 familias

    La Comisión de Desarrollo Urbano hizo una modificación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.