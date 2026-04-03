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Emite Protección Civil alerta por frente frío 43 con viento, lluvias y descenso térmico en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Pronostican tolvaneras, chubascos y posibles granizadas durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante la entrada del frente frío número 43, que provocará vientos fuertes, lluvias y un descenso en las temperaturas en diversas regiones del estado durante este fin de semana.

Para este viernes 3 de abril, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 55 km/h en municipios como Juárez, Parral y Camargo, lo que podría generar tolvaneras en tramos carreteros como Jiménez–Parral, Sueco–Ahumada y Delicias–Jiménez.

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El pronóstico para el sábado indica incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas a dispersas en zonas como Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Guerrero y Delicias, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo. Además, persistirán rachas de viento superiores a los 55 km/h en Ahumada y Casas Grandes.

“El ingreso del frente frío 43 generará viento fuerte, lluvia y un ligero descenso en las temperaturas”

Para el domingo se anticipa un descenso más marcado en las temperaturas, con ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en municipios del noroeste y sur del estado, mientras que en Ciudad Juárez se prevé un aumento en la intensidad del viento.

En la región serrana, las condiciones se mantendrán de frías a muy frías durante las mañanas y noches, en línea con el comportamiento típico de sistemas frontales en esta época del año.

“Se exhorta a la población a mantenerse informada y extremar precauciones”

La CEPC recomendó a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar cruzar arroyos o zonas inundables y mantenerse atenta a los canales oficiales. En caso de emergencia, se reiteró que está disponible el número 9-1-1.

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