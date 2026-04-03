Proyecta Estado abrir 20 nuevos comedores comunitarios en Ciudad Juárez

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Buscan ampliar cobertura alimentaria en zonas con mayor necesidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), proyecta la apertura de 20 nuevos comedores comunitarios en Ciudad Juárez durante 2026, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a la alimentación.

La titular de la dependencia, Austria Galindo, informó que además se contempla la incorporación de un comedor móvil en el segundo semestre del año, con el objetivo de ampliar la cobertura en sectores con mayores carencias.

“Se prevé la incorporación de un comedor móvil para ampliar la cobertura”

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El programa opera bajo un esquema técnico en el que nutriólogos diseñan los menús, buscando garantizar una alimentación balanceada y alineada a la estrategia estatal NutriChihuahua.

Actualmente, autoridades estatales mantienen trabajo de campo para definir las ubicaciones de los nuevos espacios, priorizando aquellas zonas donde se registra mayor demanda de apoyo alimentario.

“Se priorizarán las zonas de mayor demanda”

Con esta expansión, el Gobierno del Estado busca reforzar la red de apoyo social en materia alimentaria, en un contexto donde diversas comunidades enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La apertura de nuevos comedores comunitarios forma parte de una política orientada a mejorar las condiciones de nutrición y contribuir al desarrollo integral de las familias juarenses, mediante acciones focalizadas en territorio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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