Abre Desarrollo Rural convocatoria de apoyo con maíz para productores pecuarios en Chihuahua

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Programa ofrece hasta 1.5 toneladas por beneficiario para fortalecer alimentación de ganado.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado de Chihuahua abrió la convocatoria para que personas productoras pecuarias accedan a apoyos de maíz molido y rolado, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”.

El esquema está dirigido a productores de bovinos carne y especies menores, con el objetivo de fortalecer la alimentación del ganado y mejorar la productividad en las unidades pecuarias de la entidad.

“El objetivo es fortalecer la alimentación del ganado y contribuir a mejorar la productividad”

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El incentivo contempla hasta 1.5 toneladas de maíz por persona productora, con un monto máximo de apoyo de 6 mil pesos, sujeto a criterios establecidos en la convocatoria.

Las autoridades informaron que las solicitudes pueden presentarse en las oficinas de la SDR en la ciudad de Chihuahua, así como en las presidencias municipales, donde se habilitaron ventanillas de atención para facilitar el acceso al programa.

“La asignación depende de la disponibilidad presupuestal”

El periodo de recepción de solicitudes estará vigente hasta el 31 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. La entrega del apoyo estará condicionada a la disponibilidad de recursos, por lo que el registro no garantiza el otorgamiento del incentivo.

La dependencia estatal puso a disposición su sitio oficial y líneas telefónicas de atención para brindar asesoría a los interesados, como parte de una estrategia orientada a respaldar al sector rural ante los retos productivos y de abasto de insumos en la entidad.

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