Invita Estado a jornada de vasectomías sin bisturí en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Procedimiento gratuito se realizará del 21 al 26 de abril en distintos centros de salud

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, anunció la primera jornada del año de vasectomías sin bisturí en Ciudad Juárez, con el objetivo de promover la planificación familiar responsable.

La campaña se llevará a cabo del 21 al 26 de abril en distintos centros de salud, con horarios matutinos, vespertinos y durante fines de semana, para facilitar el acceso a la población interesada.

- Publicidad - HP1

La responsable del componente de Planificación Familiar del Distrito de Salud II, Alma Uribe, indicó que la invitación está dirigida a hombres que han decidido no tener más hijas o hijos, o que consideran completa su paternidad.

“Cualquier persona interesada podrá acceder a este procedimiento de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia ni su situación migratoria”

El procedimiento de vasectomía sin bisturí es considerado seguro, rápido y efectivo, con una duración aproximada de 15 minutos, sin dolor significativo y con recuperación casi inmediata, al tratarse de una intervención ambulatoria.

Durante 2025, la Secretaría de Salud realizó mil 694 procedimientos de este tipo en Ciudad Juárez, lo que posiciona a la región como líder estatal en la adopción de este método.

Las personas interesadas pueden agendar su cita en centros de salud como Todos Somos Mexicanos, Águilas de Zaragoza, Senderos del Sol y Luis Estavillo Muñoz, donde se brindará atención en distintos horarios.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer el acceso a métodos de planificación familiar y promover decisiones informadas en la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.