Invita Educación Municipal a visitar bibliotecas públicas durante periodo vacacional

Publicidad - LB2 -

Estos espacios ofrecen lectura, talleres y actividades culturales para fortalecer la convivencia comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal extendió una invitación a la comunidad juarense para visitar las bibliotecas públicas durante el periodo vacacional, donde además de fomentar la lectura se desarrollan diversas actividades culturales y recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, señaló que estos espacios se han consolidado como lugares de encuentro, aprendizaje y convivencia, en los que participan familias y vecinos mediante dinámicas que promueven la creatividad, el trabajo comunitario y el hábito de la lectura.

“Estos espacios continúan consolidándose como lugares de encuentro, aprendizaje y convivencia”.

- Publicidad - HP1

Explicó que a través de talleres, actividades culturales y dinámicas recreativas, las bibliotecas públicas favorecen el intercambio de saberes, la construcción de recuerdos colectivos y el fortalecimiento de los lazos sociales, además de contribuir a la preservación de tradiciones propias de cada comunidad.

Indicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para acercar los servicios bibliotecarios a la ciudadanía y reforzar su función social como espacios accesibles y cercanos.

Alvídrez Olivas detalló que cada biblioteca ofrece actividades distintas; como ejemplo, mencionó que en la Biblioteca Espiridión Provencio, ubicada en la colonia Anapra, se llevaron a cabo elaboraciones de piñatas navideñas como parte de las actividades decembrinas.

Finalmente, subrayó que estos recintos no solo promueven la lectura, sino que también fortalecen la convivencia y el sentido de pertenencia entre las familias juarenses, especialmente durante los periodos de receso escolar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.