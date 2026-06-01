Invita Cultura a rodada y actividades escénicas en Ciudad Juárez

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Habrá rodada ciclista, actividades familiares y funciones teatrales en el Centro Cultural Paso del Norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura anunció una jornada de actividades en el Centro Cultural Paso del Norte para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta, el próximo 3 de junio, con programación de las 17:00 horas a la medianoche.

La subsecretaria de Cultura en Zona Norte, Brenda Rodríguez, informó que el objetivo es promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, así como impulsar la reflexión sobre la necesidad de contar con espacios urbanos más seguros para la comunidad ciclista.

“La jornada busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable”.

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Como parte del programa, a las 19:00 horas iniciará una rodada de 17 kilómetros, abierta a personas de todas las edades.

También se instalará un circuito seguro para infancias, donde se ofrecerán lecciones gratuitas y recomendaciones de seguridad vial. La programación incluirá además un bazar de artesanos y la fiesta de música electrónica “Rave & Roll”.

La dependencia informó que, posteriormente, los días 6 y 7 de junio se llevará a cabo el Encuentro de la Dirección Escénica Fronteriza (EDEF) en la Sala Experimental Octavio Trías del mismo recinto cultural.

El encuentro estará enfocado en el intercambio de experiencias sobre procesos de dirección teatral contemporánea. El 6 de junio, a las 16:30 horas, Sebastián Lange impartirá la masterclass “La puesta en escena colectiva”.

Ese mismo día se presentarán “La carta del Tarot”, de Iván Reyes, a las 17:30 horas, y “El cuadro de la tía”, de Paloma Negra, a las 18:35 horas.

Para el 7 de junio, la programación contempla “La partida”, de Chris Macías, a las 17:15 horas; “Rojo sangre”, de Andrea Lucía, a las 18:05 horas; y “El festejo de mamá”, de Italia Damar, a las 19:00 horas. A las 19:25 horas se realizará un conversatorio encabezado por Angélica Anahí Pérez junto con participantes del EDEF.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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