Invita Cultura a disfrutar exposición y teatro este fin de semana en Juárez

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gobierno El Centro Cultural Paso del Norte albergará una muestra de arte fronterizo y una puesta en escena sobre salud emocional y desarrollo personal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado presentó la agenda cultural “Exposición y Teatro”, integrada por actividades artísticas que se desarrollarán este fin de semana en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN).

La programación incluye una exposición colectiva de artistas fronterizos y una obra de teatro dirigida al público juvenil y adulto, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y promover el talento local.

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La agenda iniciará el sábado 20 de junio con la exposición “Antología de Arte Fronterizo”, muestra organizada por integrantes del Colectivo Arte Juárez que reunirá diversas expresiones visuales como pintura, escultura y otras disciplinas artísticas inspiradas en la identidad de la región fronteriza.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de julio en la galería del CCPN, con acceso gratuito para los visitantes.

“Brindar este tipo de actividades es una forma de promover el talento local, ampliar la oferta cultural de la región y generar espacios de encuentro que acerquen el arte a personas de todas las edades”.

La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, destacó que estas actividades buscan fortalecer el acceso de la comunidad a expresiones artísticas y fomentar la participación cultural en Ciudad Juárez.

El programa continuará el domingo 21 de junio con la presentación de la obra teatral “Quisiera Ser”, escrita y dirigida por Ricardo Aguirre, cuya propuesta escénica aborda temas relacionados con los sueños personales, la salud emocional y los desafíos internos que enfrentan las personas.

La función está programada para las 19:00 horas en el Centro Cultural Paso del Norte y contará con boletaje disponible en preventa y taquilla.

Los organizadores informaron que el costo de ingreso será de 200 pesos en preventa y de 250 pesos el día de la presentación, mientras que estudiantes, docentes y personas adultas mayores podrán acceder a un descuento del 30 por ciento.

La Secretaría de Cultura reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en estas actividades y disfrutar de las expresiones artísticas que forman parte de la oferta cultural disponible en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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