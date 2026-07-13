Invita Centros Comunitarios al festival “CruzArte” en el Kilómetro 20

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El evento ofrecerá actividades culturales, espectáculos artísticos y servicios gratuitos para las familias el próximo 18 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a la ciudadanía a asistir al festival “CruzArte”, que se realizará el próximo 18 de julio, a partir de las 10:00 horas, en el Centro Comunitario Kilómetro 20, con una programación que incluye actividades culturales, recreativas y servicios gratuitos.

El evento es organizado en coordinación con el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y tiene como objetivo acercar expresiones artísticas y espacios de convivencia a las familias de este sector de la ciudad.

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Entre las actividades programadas se encuentran la presentación del grupo Luna Norteña, la participación del Grupo de Danza Rarámuri, una exposición de los trabajos elaborados por niñas y niños durante los campamentos de verano y la actuación de los ganadores de “La Voz Kids, Teens & Youths”: Ivana Domínguez Varela, Jonathan Gael Delgado y Keila Leyva.

“En Centros Comunitarios trabajamos para que cada espacio sea un punto de encuentro para las familias. A través de eventos como CruzArte acercamos la cultura, el talento local y actividades recreativas que fortalecen el tejido social y permiten que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de espacios seguros y de sana convivencia”.

Además de la oferta artística, las y los asistentes podrán acceder sin costo a consultas médicas, valoración dental, vacunación contra influenza y virus del papiloma humano (VPH), exámenes de la vista y donación de lentes, como parte de los servicios que el Gobierno Municipal llevará a la comunidad.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que el festival se desarrollará en las instalaciones del Centro Comunitario Kilómetro 20, ubicado en calle Manuel N. López 707, esquina con Coronel Leobardo Bernal, e invitó a las familias juarenses a participar en esta jornada cultural y de atención comunitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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