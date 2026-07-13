Califica Ortiz Orpinel como equivocada la inversión en la Torre Centinela

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El alcalde en funciones afirmó que el sistema municipal de videovigilancia en Ciudad Juárez supera en capacidad al proyecto estatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde en funciones de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, cuestionó la inversión realizada por el Gobierno del Estado en la Torre Centinela, al considerar que el proyecto no representa la mejor estrategia para fortalecer la seguridad pública en Chihuahua.

Durante su conferencia de prensa semanal, el edil comparó la infraestructura estatal con el Centro de Respuesta Inmediata (CERI) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), al señalar que el sistema de videovigilancia de Ciudad Juárez cuenta con una mayor cobertura dentro del municipio.

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Ortiz Orpinel afirmó que, pese a la inversión destinada a la Torre Centinela, el sistema estatal dispone de alrededor de 300 cámaras para la cobertura del estado, mientras que el CERI opera con más de 3 mil cámaras activas concentradas en la mancha urbana de Ciudad Juárez.

“Ciudad Juárez dispone de más de 3,000 cámaras activas en el CERI concentradas de manera exclusiva para la mancha urbana”.

El alcalde sostuvo que el equipamiento del sistema municipal requirió una inversión menor a la destinada al proyecto estatal y señaló que, desde su perspectiva, los recursos públicos pudieron haberse orientado a otras acciones en materia de seguridad.

“Ahí, en la Torre Centinela parece que Gobierno del Estado tiene un espectáculo, del que nosotros no compramos boleto”.

Ortiz Orpinel reiteró su desacuerdo con lo que calificó como “inversiones equivocadas” en materia de seguridad pública y sostuvo que los resultados deben medirse por la capacidad operativa y la cobertura de los sistemas implementados.

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