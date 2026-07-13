Presenta Municipio denuncia ante la FGR por incendio en el relleno sanitario

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El alcalde en funciones informó que la querella fue interpuesta contra la diputada Xóchitl Contreras y quien resulte responsable por el incendio en el confinamiento de llantas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde en funciones de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el Gobierno Municipal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con el incendio registrado en el confinamiento de llantas del relleno sanitario, la cual fue interpuesta contra la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, y contra quien resulte responsable.

La denuncia fue presentada por conducto del secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, quien acudió este lunes ante la representación de la FGR para formalizar la querella.

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Ortiz Orpinel recordó que el incendio ocurrió durante la madrugada del pasado martes y señaló que, desde las primeras horas posteriores al siniestro, tanto él como el alcalde con licencia atribuyeron públicamente a la legisladora una presunta responsabilidad intelectual en los hechos.

El incendio consumió aproximadamente 250 mil llantas almacenadas en el confinamiento del relleno sanitario, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal.

Por su parte, Xóchitl Contreras rechazó los señalamientos y negó cualquier participación en el incendio.

La legisladora pidió que las autoridades presentaran la denuncia correspondiente para que sean las investigaciones las que determinen responsabilidades y esclarezcan los hechos.

Será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar, con base en las diligencias y pruebas recabadas, si existen elementos para fincar responsabilidades por el incendio registrado en el relleno sanitario.

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