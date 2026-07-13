Alcanza JMAS 40% de avance en desvío de colector sobre Talamás Camandari

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La obra forma parte de los trabajos complementarios para la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari y mantiene cierres parciales a la circulación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que registra un 40 por ciento de avance en la instalación de la nueva tubería para el desvío del colector de drenaje sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, como parte de las obras complementarias para la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari.

El coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, Carlos Bautista, detalló que hasta el momento se han instalado 300 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, correspondientes a la reubicación del colector sanitario.

“Llevamos instalados alrededor de 300 metros, con un 40 por ciento de avance. Estamos reforzando todos los trabajos y movimientos para concluir esta obra en las siguientes semanas”.

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El funcionario explicó que los trabajos se realizan por etapas, interviniendo tramos de aproximadamente 20 metros para disminuir las afectaciones al tránsito y permitir la circulación del transporte de carga pesada.

Asimismo, informó que estas labores se suman a las ya concluidas en la calle Yepómera, donde fueron instalados 300 metros de tubería y se sustituyó un colector de 24 pulgadas.

Para la ejecución de la obra, la JMAS utiliza maquinaria especializada, entre ella una excavadora tipo oruga, una excavadora convencional, una cuadrilla operativa y una unidad vactor para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante los trabajos.

La dependencia recordó que permanece cerrado el carril de baja velocidad del bulevar Manuel Talamás Camandari, en sentido de oriente a poniente, desde la avenida De las Torres hasta la calle Yepómera, por lo que recomendó a los automovilistas tomar precauciones y considerar tiempos adicionales en sus traslados.

La JMAS señaló que estas obras permitirán fortalecer la infraestructura sanitaria de la zona y facilitarán el inicio de la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, proyecto con el que se busca mejorar la movilidad en el suroriente de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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