Ofrece Ortiz Orpinel acompañar a Marco Bonilla en recorrido por Ciudad Juárez

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El alcalde en funciones afirmó que aprovecharía la visita para mostrar avances de su administración y cuestionó que el edil capitalino descuide su municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde en funciones de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, aseguró que está dispuesto a acompañar al presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, durante la visita que anunció a esta frontera para recorrer colonias con rezago urbano, y afirmó que el recorrido también permitiría comparar los resultados de ambas administraciones.

Durante su conferencia de prensa semanal, Ortiz Orpinel señaló que, además de conocer las necesidades de distintos sectores de la ciudad, aprovecharía la oportunidad para mostrar los proyectos y acciones que, desde su perspectiva, presentan mejores resultados en Ciudad Juárez que en la capital del estado.

“Es bienvenido, cuando quiera, incluso si quiere lo acompaño yo, sin ningún problema para decirle dónde están las cosas que a lo mejor nos faltan, pero también para decirle las cosas en las que vamos mucho mejor que en Chihuahua”.

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El edil desestimó las críticas realizadas previamente por actores de la oposición y sostuvo que los señalamientos contra su administración han sido respondidos con información oficial e indicadores.

Asimismo, afirmó que las evaluaciones sobre el desempeño del Gobierno Municipal deben sustentarse en datos y no en declaraciones políticas.

“Cada vez que vienen y dicen algo, con datos, con números, con estadísticas, con acciones claras, se les demuestra que están equivocados”.

Ortiz Orpinel también cuestionó que Marco Bonilla dedique tiempo a recorrer otros municipios en lugar de concentrarse en la atención de Chihuahua capital y sugirió que, si su interés está en actividades políticas fuera de su demarcación, debería separarse del cargo.

Las declaraciones se producen después de que Bonilla anunciara su intención de visitar Ciudad Juárez para señalar las colonias que, a su juicio, presentan mayores rezagos en infraestructura y servicios públicos.

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