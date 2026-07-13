Conquista Javier Lom medalla de bronce en el Campeonato Mundial Empresarial de Ajedrez

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El ajedrecista juarense subió al podio en la modalidad de ajedrez clásico tras una destacada actuación en Dinamarca.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El ajedrecista juarense Javier Antonio Lom Hernández Preciado obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de ajedrez clásico durante el Campeonato Mundial Empresarial, celebrado en Dinamarca, donde compitió frente a representantes de distintos países.

El maestro nacional de 46 años finalizó entre los tres mejores competidores del certamen, luego de superar una fase complicada en la que enfrentó a jugadores de alto nivel, incluidos los representantes de Bulgaria y Dinamarca, quienes posteriormente obtuvieron las medallas de oro y plata, respectivamente.

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Lom Hernández Preciado participó en representación de México, de la empresa Robert Bosch y del equipo Liebres del Tecnológico de Juárez, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares hasta la recta final del torneo.

El juarense aseguró el tercer lugar al cerrar la competencia con dos victorias consecutivas, resultado que le permitió subir al podio de la clasificación general.

Su participación concluyó con un balance de cinco triunfos, dos empates y dos derrotas en un total de nueve partidas, desempeño que le otorgó la medalla de bronce en la modalidad de ajedrez clásico.

Además del torneo oficial, Lom Hernández Preciado participó en una exhibición de partidas simultáneas, donde derrotó a un Maestro FIDE danés, actual campeón europeo, sumando otro resultado destacado durante su estancia en el certamen.

Con este resultado, el ajedrecista juarense reafirma el nivel competitivo del talento fronterizo y coloca nuevamente a México entre los protagonistas de una competencia internacional de ajedrez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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