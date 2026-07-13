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Rescatan a persona lesionada de un canal pluvial en la colonia 12 de Julio

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POR Redacción ADN / Agencias
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Personal de Protección Civil, Cruz Roja y la Policía Municipal participó en el operativo realizado sobre el eje vial Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Dirección General de Protección Civil Municipal rescataron este lunes a una persona lesionada que se encontraba al interior de un canal de captación de aguas pluviales en la colonia 12 de Julio.

El incidente ocurrió en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Barranco Azul, donde personal de Rescate Municipal acudió en apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes solicitaron asistencia debido a las condiciones del sitio.

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Para realizar la extracción, los rescatistas utilizaron equipo especializado, entre él una escalera y cuerdas de rescate, lo que permitió poner a salvo a la persona sin que se reportaran complicaciones durante la maniobra.

Una vez fuera del canal, la persona lesionada fue entregada a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), encargados de resguardar el área mientras se desarrollaban las labores de rescate.

La Dirección General de Protección Civil destacó la coordinación entre las corporaciones de emergencia para atender este tipo de incidentes y proteger la integridad de la población.

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