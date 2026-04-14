Integran a 98 investigadores de Ciudad Juárez al Sistema Estatal de Investigadores

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Autoridades destacan el papel de la ciencia y la innovación en el desarrollo económico y social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reconoció la incorporación de 98 investigadoras e investigadores juarenses al Sistema Estatal de Investigadores, como parte de las acciones para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en la entidad.

El evento fue encabezado por el Instituto de Innovación y Competitividad y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, con el objetivo de reconocer a quienes han contribuido al desarrollo económico, social y tecnológico del estado, especialmente en esta frontera.

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Durante la ceremonia, autoridades destacaron que este sistema se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la comunidad científica y su vinculación con sectores productivos.

“El objetivo es reconocer a mujeres y hombres cuyo trabajo contribuye de manera directa en el desarrollo económico, social y tecnológico”.

Asimismo, se subrayó la importancia de los centros de investigación en la mejora de procesos industriales, así como en la adopción de prácticas vinculadas con la sostenibilidad y la economía circular.

En el evento también se resaltó que la innovación y el conocimiento científico son fundamentales para fortalecer la competitividad y generar oportunidades en la región, especialmente en un entorno fronterizo.

“Cada avance, descubrimiento e innovación contribuye a fortalecer la economía”.

Las autoridades estatales reiteraron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia para impulsar el crecimiento económico con enfoque social, mediante el desarrollo del talento local.

Finalmente, se informó que las personas interesadas en integrarse al Sistema Estatal de Investigadores pueden consultar requisitos y recibir asesoría a través de canales oficiales, como parte del impulso a la participación en actividades científicas y tecnológicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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