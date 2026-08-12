Instalará JMAS válvulas para reforzar planta de drenaje RAN-29

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Los trabajos se realizarán el viernes 14 de agosto y podrían afectar el drenaje sanitario en seis colonias del suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará este viernes 14 de agosto trabajos de mantenimiento y sustitución de dos válvulas en la Planta de Rebombeo de Aguas Negras número 29, conocida como Tarento.

La intervención se llevará a cabo en la planta ubicada en el Distrito 4, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la infraestructura de drenaje sanitario y reforzar la seguridad en el manejo de aguas residuales.

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Para realizar las maniobras será necesario detener temporalmente la operación de la planta, lo que podría generar afectaciones en el servicio de drenaje sanitario en las colonias Haciendas, Colonial del Sur, Terranova, Terranova del Sur, Villa Colonial y Real del Marqués.

De acuerdo con la JMAS, en esos sectores habitan más de mil 400 familias, por lo que el organismo pidió comprensión a la ciudadanía ante las molestias que pudieran presentarse durante el desarrollo de los trabajos.

Las labores están programadas de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, periodo en el que personal operativo realizará las maniobras necesarias para sustituir el equipo y restablecer la operación de la planta.

Como parte del procedimiento, se llevará a cabo el taponamiento en puntos estratégicos de la línea para controlar el flujo y permitir que los niveles del RAN-29 disminuyan de forma considerable, con apoyo de unidades tipo Vactor.

Una vez que los niveles se encuentren bajos, el personal procederá al cambio de dos válvulas de 16 pulgadas, además de realizar la limpieza y reparación de los cedazos de la planta.

Posteriormente, se retirarán los tapones de la línea para poner nuevamente en operación el sistema de drenaje sanitario en la zona atendida por esta infraestructura.

Para los trabajos se utilizará maquinaria especializada, entre ella siete unidades tipo Vactor, una grúa, personal eléctrico y cuatro cuadrillas operativas.

La JMAS señaló que la instalación del nuevo equipo permitirá reforzar la operación de la línea general de drenaje, con el propósito de prevenir taponamientos y brotes de aguas residuales en el sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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