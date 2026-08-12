Recomienda abogado migratorio evitar cruces temporales hacia El Paso

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Arturo Vázquez sugirió a madres y padres con hijos nacidos en Estados Unidos esperar ante revisiones por turismo de parto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El abogado migratorio Arturo Vázquez recomendó a madres y padres mexicanos con hijos nacidos en Estados Unidos evitar cruces no indispensables hacia El Paso durante las próximas semanas, ante reportes de cancelación de visas vinculadas con casos de turismo de parto.

La advertencia fue difundida luego de que se reportara el retiro de 94 visas a personas mexicanas en cruces fronterizos, en un contexto de mayor revisión por parte de autoridades estadounidenses a quienes habrían utilizado visas de turista para ingresar al país con el propósito de dar a luz.

“Mi sugerencia es que no crucen en un par de meses hasta que se calmen las aguas”.

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De acuerdo con el abogado, la revisión de cada caso dependerá del oficial de Aduanas y Protección Fronteriza que atienda a las personas en el puerto de entrada, por lo que consideró prudente evitar desplazamientos temporales si existen antecedentes que puedan ser cuestionados por las autoridades migratorias.

Vázquez señaló que, en principio, los padres podrían enfrentar menor riesgo si cruzan sin sus hijos, aunque advirtió que la decisión final sobre la admisión o cancelación de documentos migratorios corresponde a la autoridad estadounidense.

El tema cobró relevancia tras la orden ejecutiva emitida el 6 de agosto por el presidente Donald Trump, enfocada en frenar el llamado turismo de nacimiento, al considerar que las visas de no inmigrante deben utilizarse conforme al propósito para el que fueron autorizadas. (The White House)

Las cancelaciones reportadas han afectado principalmente a padres mexicanos cuyos hijos nacieron en Estados Unidos, bajo argumentos relacionados con presunto uso indebido de la visa o adeudos hospitalarios derivados de la atención del parto. (Excélsior)

El abogado migratorio llamó a las familias fronterizas a actuar con cautela, especialmente en casos donde las madres hayan cruzado previamente con visa de turista para recibir atención médica de parto en hospitales estadounidenses.

La recomendación se da en medio de incertidumbre para familias transfronterizas que cruzan de manera habitual entre Ciudad Juárez y El Paso, por motivos escolares, laborales, médicos o familiares.

Especialistas han sugerido a las personas que puedan verse afectadas revisar su situación particular antes de intentar cruzar, conservar documentación relacionada con sus viajes y buscar asesoría legal en caso de recibir una notificación, retención o cancelación de visa.

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