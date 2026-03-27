Instalará JMAS válvulas para mejorar servicio de agua en varias colonias de Juárez

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Trabajos de sectorización se realizarán el 31 de marzo y podrían afectar temporalmente el suministro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que el próximo martes 31 de marzo llevará a cabo la instalación de siete válvulas de seccionamiento como parte de su programa de sectorización de la red hidráulica.

La dependencia explicó que estas acciones buscan mejorar el control del sistema, optimizar la presión del agua y reducir pérdidas en la red, mediante la modernización de la infraestructura.

“La sectorización permite reforzar el cuidado del agua y mejorar la eficiencia del servicio”.

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Los trabajos se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, entre ellos cruces como Hermanos Escobar y Adolfo López Mateos, así como Paseo Triunfo de la República, Ejército Nacional y avenida De la Raza.

Las labores se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, periodo en el que se prevé afectación temporal en el suministro de agua en colonias como San Lorenzo, Partido Díaz, Monumental, Los Álamos y zonas aledañas.

Ante esta situación, la JMAS recomendó a los habitantes de estas áreas almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos.

También se pidió a conductores circular con precaución en las zonas intervenidas.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de un programa permanente de mejora en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Con estos trabajos, la JMAS busca fortalecer la eficiencia del servicio y garantizar una mejor distribución del agua para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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