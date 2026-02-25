Instalará JMAS bypass en avenida De la Raza por trabajos de sectorización

Publicidad - LB2 -

Suspenderán servicio en cuatro fraccionamientos este 26 de febrero de 8:00 a 16:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que este jueves 26 de febrero realizará la instalación de un bypass (tubería de derivación) en el cruce de Lago de Pátzcuaro, casi esquina con avenida De la Raza, como parte de los trabajos de sectorización del distrito 5.

La intervención estará a cargo del departamento de Eficiencia Física y se desarrollará en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el punto señalado, donde se llevarán a cabo las maniobras para integrar la nueva infraestructura hidráulica al sistema existente.

Debido a estas acciones, se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en los fraccionamientos Mascareñas, Los Lagos, Olimpia y zonas aledañas, mientras se ejecutan los trabajos.

La descentralizada hizo un llamado a los habitantes del sector a almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión, a fin de reducir afectaciones en viviendas y comercios.

Asimismo, se solicitó a los automovilistas circular con precaución en el área de intervención, debido a la presencia de personal y maquinaria.

Estas labores forman parte de la estrategia de sectorización que impulsa la JMAS para optimizar el control del suministro y mejorar la eficiencia del servicio, mediante la modernización de la infraestructura hidráulica en distintos puntos de la ciudad.

