Resaltan reconocimientos internacionales a Claudia Sheinbaum durante su gobierno

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Distinciones y mediciones de aprobación posicionan a la presidenta en el escenario global.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha acumulado diversos reconocimientos y menciones internacionales desde el inicio de su administración, en ámbitos que van desde la percepción pública hasta el impacto de sus políticas.

Entre los indicadores más recientes, en marzo de 2026 la mandataria encabezó el ranking de aprobación de presidentes en América Latina con 72.3%, ubicándose por encima de otros jefes de Estado de la región. Este tipo de mediciones se ha convertido en un referente para evaluar el respaldo ciudadano a los gobiernos en funciones.

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En el ámbito internacional, en abril de 2025 fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, elaborada anualmente por la revista TIME, que reconoce a figuras con impacto global en distintos sectores.

Posteriormente, en septiembre de 2025 recibió el Public Officials Award, otorgado por la Water Environment Federation, en reconocimiento a políticas públicas relacionadas con el manejo y cuidado del agua, uno de los temas prioritarios en su agenda gubernamental.

Hacia finales de ese mismo año, en diciembre de 2025 fue incluida en una lista internacional de figuras destacadas por su proyección pública y estilo, junto a diversas personalidades del ámbito político, religioso y cultural.

Estos reconocimientos se enmarcan en un contexto donde la proyección internacional del gobierno mexicano ha buscado consolidarse a través de políticas públicas, presencia diplomática y posicionamiento en indicadores globales, particularmente en temas sociales y ambientales.

La acumulación de menciones y distinciones refleja distintos criterios de evaluación —desde popularidad hasta influencia y políticas públicas— que contribuyen a perfilar el papel de México en el escenario internacional durante el actual sexenio.

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