Instala Servicios Públicos contenedores del programa Puntos Limpios en colonias de Juárez

Permanecerán disponibles del 30 de enero al 2 de febrero para basura doméstica autorizada.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales instaló los contenedores del programa “Puntos Limpios a tu Colonia” en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones para facilitar a las familias la correcta disposición de residuos domésticos y fortalecer la limpieza en las colonias.

Los contenedores estarán disponibles desde el viernes 30 de enero y hasta el lunes 2 de febrero en los siguientes puntos: calles Cuarta y Pino Suárez, en la colonia División del Norte; Bambú y Mártires de Río Blanco, en la colonia Héroes de la Revolución; Emma Encinos y Fernando de la Fuente, en el fraccionamiento Hacienda de Las Torres; así como Privada San Martín 9651 y Hacienda de la Noria, en Hacienda de Las Torres II.

El programa busca ofrecer una alternativa cercana y accesible para que la ciudadanía disponga de su basura doméstica de manera ordenada, evitando acumulaciones en viviendas o espacios públicos y contribuyendo a mantener colonias más limpias.

La dependencia informó que los contenedores son exclusivamente para residuos domésticos, por lo que no está permitido depositar llantas, muebles, tiliches u objetos voluminosos, ni basura proveniente de negocios o establecimientos comerciales. Tampoco se permite tirar tierra, escombro o residuos peligrosos, ya que su mal uso afecta la operación del programa.

Para garantizar su correcto funcionamiento, los contenedores permanecen cerrados durante el horario nocturno, por lo que se exhorta a las y los vecinos a utilizarlos únicamente en los horarios establecidos y conforme a las indicaciones de cada comité vecinal.

Servicios Públicos Municipales llamó a la ciudadanía a sumarse al uso responsable de los Puntos Limpios, al considerar que la participación comunitaria es clave para conservar colonias más limpias, ordenadas y seguras en beneficio de todas y todos.

