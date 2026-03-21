Instala JuárezBus módulos móviles para trámites en colonias y estaciones

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El CAM Móvil ofrecerá credencialización y reposición de tarjetas en puntos estratégicos de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), anunció la instalación del Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil del sistema JuárezBus en distintos puntos de la ciudad, con el fin de acercar servicios a las y los usuarios.

El módulo operará el sábado 21 de marzo en la Feria de la Salud y Servicios, que se llevará a cabo en el Deportivo Satélite, ubicado en la intersección de las calles Júpiter y Urano, en la colonia Satélite, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

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Posteriormente, del 23 al 27 de marzo, el CAM Móvil se ubicará frente a la estación Pedro Rosales, donde continuará brindando atención a la ciudadanía en materia de transporte público.

En ambos puntos se podrán realizar trámites como la credencialización de usuarios, así como la emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial del sistema JuárezBus, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio y reducir tiempos de traslado para los usuarios.

El costo por emisión y reposición de la tarjeta se mantiene en 30 pesos, mientras que la renovación se realiza sin costo, como parte de las acciones para incentivar la regularización de usuarios en el sistema.

Las autoridades informaron que, para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a través de WhatsApp al número (656) 852-73-84, donde se brindará orientación sobre requisitos y ubicaciones del módulo móvil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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