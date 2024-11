Inician operaciones de vuelo directo Monterrey-Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Esta nueva ruta aérea impulsará el desarrollo económico y turístico de la frontera.

Ciudad Juárez, Chih .- Un avión de la empresa Volaris procedente de Monterrey, Nuevo León, arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, con lo que iniciaron formalmente las operaciones de esta nueva ruta aérea entre ambas ciudades.

Esta conexión tendrá una frecuencia de dos vuelos diarios, lo que impulsará el desarrollo económico y turístico, y fortalecerá la conectividad aérea entre ambas poblaciones.

Además fomentará el intercambio comercial e industrial y consolidará a Ciudad Juárez como un punto estratégico en el norte del país.

Estás acciones responden al compromiso del Gobierno del Estado, de continuar la búsqueda de nuevas alternativas aéreas, que permitan un mayor flujo de viajeros a la entidad.

Jorge Roberto García Rojas, director de Distribución y Desarrollo de Mercados de Volaris; Nanci Aidé Galaviz Lomelí, gerente de Ventas de la aerolínea y el secretario de Turismo, Edibray Gómez, encabezaron el tradicional corte de listón en el aeropuerto.

Gómez recordó que las negociaciones para establecer este nuevo destino, iniciaron en el Tianguis Turístico de Acapulco el pasado mes de abril.

Horarios de los vuelos diarios

•⁠ ⁠Monterrey-Juárez: salida 5:40 am, llegada 6:25 am

•⁠ ⁠Juárez-Monterrey: salida 7:10 am, llegada 9:55 am

•⁠ ⁠Monterrey-Juárez: salida 7:50 pm, llegada 20:35 pm

•⁠ ⁠Juárez-Monterrey: salida 9:10 pm, llegada 11:55 pm

