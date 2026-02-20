Inicia Obras Públicas rehabilitación de la calle Lucha y Esfuerzo

Publicidad - LB2 -

Destinan 9.8 millones de pesos para mejorar 8 mil 155 metros cuadrados de vialidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició la rehabilitación integral de la calle Lucha y Esfuerzo, en el tramo comprendido del Eje Vial Juan Gabriel a la calle Indalo, con una inversión de 9 millones 828 mil 183 pesos.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que los trabajos contemplan el recuperado de base, lo que implica la intervención desde la terracería dañada para garantizar mayor durabilidad de la obra. Posteriormente se colocará carpeta asfáltica para restablecer las condiciones óptimas de la vialidad.

“Las labores contemplan el recuperado de base, es decir la rehabilitación de la vialidad desde la terracería dañada; una vez concluida esta etapa se procede a la pavimentación mediante la colocación de carpeta asfáltica”, explicó.

La obra abarcará una superficie de 8 mil 155 metros cuadrados y forma parte del programa municipal de mejoramiento de vialidades, estrategia que busca atender tramos con deterioro estructural y alto flujo vehicular en distintos sectores de la ciudad.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones tienen como objetivo mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a conductores y peatones que transitan por la zona, particularmente en una vía que conecta con el Eje Vial Juan Gabriel, uno de los corredores más transitados.

Debido a la presencia de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores, se exhortó a la ciudadanía a utilizar rutas alternas, conducir con precaución y respetar la señalización preventiva instalada en el área de intervención.

El Gobierno Municipal mantiene activo el programa de rehabilitación de calles como parte de la estrategia de infraestructura urbana, enfocada en atender rezagos históricos en distintos puntos de la ciudad.

