Inicia JMAS relleno del antiguo colector IV Siglos para prevenir hundimientos

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Los trabajos se realizarán durante dos semanas en horario nocturno y requerirán cierres parciales en el cuerpo sur de la vialidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que a partir de la noche de este lunes iniciarán los trabajos de relleno con concreto fluido en el antiguo colector ubicado sobre el bulevar IV Siglos, una intervención destinada a prevenir hundimientos y reforzar la seguridad de la infraestructura vial.

De acuerdo con la dependencia, las labores se extenderán por un periodo aproximado de dos semanas y requerirán el cierre parcial de dos carriles del cuerpo sur de la vialidad durante los horarios de trabajo.

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El coordinador de Residentes de la Dirección de Obra de la JMAS, Omar Villegas, explicó que las maniobras se efectuarán de lunes a jueves entre las 20:00 horas y las 5:00 de la mañana, con el propósito de reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

“Con la instalación del nuevo colector, el flujo que anteriormente circulaba por la vieja estructura ahora se conduce a través de la nueva tubería”.

La obra consiste en rellenar el antiguo colector con concreto fluido, material de alta densidad que permitirá estabilizar la estructura en desuso y evitar posibles hundimientos en la superficie del bulevar.

Según detalló la JMAS, los trabajos comenzarán cada noche con perforaciones para acceder a la infraestructura existente y posteriormente se procederá al vaciado del concreto, con la meta de reabrir la circulación vehicular a las 5:00 de la mañana.

Para la ejecución de las labores se utilizará maquinaria especializada, entre ella retroexcavadoras, perforadoras y equipo auxiliar, además de tres cuadrillas operativas encargadas de desarrollar las distintas etapas del proyecto.

La intervención forma parte de las acciones complementarias derivadas de la construcción del nuevo colector sanitario, el cual actualmente canaliza el flujo que anteriormente transitaba por la estructura que será rellenada.

“Para evitar posibles hundimientos sobre la infraestructura anterior, se realiza el relleno con concreto fluido”.

La JMAS indicó que los cierres parciales se aplicarán en horario nocturno durante las jornadas programadas del 8 al 11 de junio y continuarán en las siguientes semanas conforme al avance de los trabajos.

La dependencia solicitó comprensión a las personas usuarias de la vialidad y recomendó extremar precauciones al circular por la zona, respetando la señalización preventiva instalada durante la ejecución de la obra.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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