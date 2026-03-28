Inicia JMAS conexión de colector en Cuatro Siglos con impacto vial temporal

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La obra beneficiará a más de 300 mil habitantes y contempla cierre parcial hasta el 2 de abril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició los trabajos de conexión del nuevo colector Cuatro Siglos a la red existente, lo que implica el cierre temporal de un carril en esta importante vialidad de la ciudad.

Las labores comenzaron la noche del viernes y se extenderán hasta el 2 de abril a las 5:00 de la mañana, en coordinación con autoridades de Seguridad Vial, quienes implementan medidas para el control del tráfico en la zona.

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De acuerdo con el organismo, este sábado se desarrollan trabajos de ruptura de concreto y excavación para la instalación de la nueva tubería, como parte del proceso de modernización de la infraestructura sanitaria.

El operativo principal está programado para la noche del domingo 29 de marzo y la madrugada del lunes 30, cuando se realizará el taponamiento del sistema de drenaje desde la avenida J. Bermúdez hacia el poniente, con el fin de evitar el flujo de aguas residuales durante la conexión del nuevo colector.

“Exhortamos a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar vías alternas durante el desarrollo de estos trabajos”.

La nueva infraestructura permitirá mejorar el sistema de drenaje sanitario, beneficiando a más de 300 mil habitantes, al reducir problemas como malos olores, focos de infección y hundimientos en la zona.

La JMAS informó que estas acciones forman parte de los proyectos para fortalecer la red sanitaria en Ciudad Juárez, en respuesta al crecimiento urbano y la demanda de servicios básicos más eficientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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