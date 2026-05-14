Amplía JMAS programa “Agua para Todos” para beneficiar a 6 mil familias en Juárez

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El proyecto contempla nuevas rutas de pipas, tanques de almacenamiento y obras hidráulicas en colonias de los kilómetros

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez anunció la ampliación del programa “Agua para Todos”, una estrategia que busca garantizar el suministro permanente de agua potable a cerca de 6 mil familias que habitan en colonias ubicadas en la zona de los kilómetros.

El proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado, contempla la construcción de infraestructura hidráulica y el fortalecimiento de los mecanismos de distribución para atender una de las principales necesidades de las familias que viven en sectores con rezago en el acceso al agua.

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Entre las acciones anunciadas se encuentra la construcción de infraestructura en Las Maracas y El Güije, además de un tanque elevado, un centro de atención comunitaria, una estación para 10 pipas de atención inmediata y cuatro garzas para el llenado de unidades distribuidoras.

También se informó sobre la habilitación de un nuevo pozo que permitirá incrementar la cobertura diaria de atención, pasando de 5 mil a 6 mil familias beneficiadas.

El programa contempla además la instalación de ocho tanques de almacenamiento en puntos estratégicos, así como el incremento de rutas de distribución de agua en pipas, que pasarán de 30 a 35 recorridos diarios en la zona.

La estrategia incluye la construcción de cuatro nuevas casetas de ósmosis para alcanzar un total de 10 puntos de abastecimiento de agua en garrafón, además de incorporar nuevas pipas con capacidad de 10 mil litros a las más de 45 unidades que actualmente operan en el sector.

Como parte de las medidas complementarias, la JMAS entregará 3 mil tinacos para mejorar el almacenamiento de agua en las viviendas y realizará campañas de concientización sobre el uso responsable del recurso, incluyendo actividades en escuelas.

Asimismo, se efectuarán trabajos de limpieza de fosas sépticas con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y evitar contaminación en las comunidades beneficiadas.

La dependencia estatal señaló que el programa busca no solo ampliar el acceso al agua potable, sino también mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de las familias que habitan en esta zona de la ciudad.

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